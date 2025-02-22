Вашингтон, 22 февраля, 2025, 09:17 — ИА Регнум. Курс криптовалюты Ethereum на мировом рынке упал после новостей о рекордном хищении на криптовалютной бирже Bybit. Об этом вечером 21 февраля стало известно из данных торгов.

TASS /ZUMA

Ранее появились сообщения о том, что с криптобиржи Bybit похитили около 1,5 млрд в криптовалюте и это стало самой крупной кражей за историю индустрии. Позднее глава Bybit Бен Чжоу подтвердил, что хакер смог получить доступ к «холодному» кошельку с криптовалютой Ethereum и всю ее перевел на неизвестный адрес.

Эфир на мировом рынке к 21:20 мск снижался относительно фиксинга 20 февраля на 2% до 2685 долларов. А ранее сразу после появления этих новостей он уже максимально падал относительно пика 21 февраля на 6,4% — до 2658,63 доллара.

Как отметил директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода, на самых крупных мировых криптобиржах не менее раза в год наблюдаются чрезвычайные ситуации.

«При этом рынок находится во власти «медведей» около полутора-двух месяцев. Биткоин же сохраняет свои позиции и намерен перейти к заметному росту на исходе зимы, вновь пробивая вверх отметку 100 тыс. долларов», — привело его слова «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 20 января курс криптовалюты биткоин на торгах превысил отметку в 109 тыс. долларов и обновил исторический максимум. До этого цена на биткоин установила исторический максимум 17 декабря 2024 года, когда за него давали 108,353 тыс. долларов.

Ранее в этот же день стало известно, что цена биткоина упала ниже 100 тыс. долларов на фоне запуска мемкоина жены будущего президента США Дональда Трампа Мелании. При этом криптовалюта первой леди США получила название $MELANIA по аналогии с мемкоином $TRUMP ее супруга.