Казань, 22 февраля, 2025, 09:23 — ИА Регнум. Ограничения на полеты, введенные утром в аэропортах Казани и Нижнекамска, сняты. Об этом 22 февраля сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропортах Казань и Нижнекамск (Бегишево) в 09:00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что Росавиация вводила ограничения с целью обеспечить безопасность полетов гражданских авиалайнеров.

Как сообщало ИА Регнум, ограничения на прием и выпуск самолетов Росавиация ввела в аэропортах Казани и Нижнекамска утром 22 февраля.

Аналогичные ограничения для казанского и нижнекамского воздушных гаваней ведомство вводило 19 февраля. В этот же день временно приостанавливали полеты аэропорт Ульяновска, Ижевска и Кирова. Затем все ограничения были сняты.