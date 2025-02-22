Москва, 22 февраля, 2025, 12:26 — ИА Регнум. Художник Ильдар Акжигитов, написавший скандальную картину о битве на реке Калке, на которой изображено пиршество ордынцев, стоящих на трупах русских воинов, заявил в разговоре с ИА Регнум, что перепишет свое произведение. Художник связался с нашей редакцией и попросил опубликовать его официальные извинения всем, кого могла обидеть картина.

ИА Регнум Художник Ильдар Акжигитов презентует свою картину «Пир монгольских военачальников Чингисхана после победы над объединенным русско-половецким воинством 1223 года»

В разговоре с журналистом ИА Регнум пензенский художник Ильдар Акжигитов попросил прощения за свою скандальную картину. Художник заявил, что сожалеет о том, к какому резонансу привела его работа «Пир монгольских военачальников Чингисхана после победы над объединенным русско-половецким воинством 1223 года», на которой изображено пиршество ордынцев, которые стоят на трупах русских воинов, их щитах и знаменах, в том числе на «Спасе Нерукотворном», являющимся религиозным символом.

«Я очень сожалею о том, что моя картина о битве на Калке вызвала такой неприятный резонанс. Ни в коей мере не хотел задеть чувства русского православного народа. Пользуясь вашей площадкой прошу прощения у всех, кого мог обидеть. В ближайшее время я приеду в Москву и буду удалять те детали, которые вызвали негатив», — заявил Акжигитов.

художник Павел Рыженко «Пир монгольских военачальников Чингисхана после победы над объединенным русско-половецким воинством 1223 года»

Художник отметил, что писал свою картину под впечатлением от творчества великого русского художника Василия Верещагина и особенно под впечатлением от работы своего учителя, ныне покойного Заслуженного художника России Павла Рыженко — «После битвы на Калке», 1995 год.

«По моей мысли, это историческое полотно должно служить сплочению нашего общества, а не разобщению, ведь русско-половецкое войско проиграло битву из-за разобщения. Общеизвестно, что к поражению привело то, что части русско-половецкого войска не общались и не координировались между собой из-за гордыни. События, изображенные на картине, происходили 700 лет назад на территории Донецкой Народной Республики (нынешняя река Кальчик). Внешний враг в лице монголов (которых я ни в коем случае не ассоциирую с татарами или иными мусульманскими народами) шел войной на нашу Родину», — разъяснил Акжигитов.

По словам художника, его основной целью при написании данной картины было «сподвигнуть наше общество к объединению, несмотря на сложные испытания».

художник Павел Рыженко «После битвы на Калке», 1995 год

Акжигитов сообщил, что в настоящий момент его картину уже сняли со стены рабочего кабинета заместителя председателя Духовного управления мусульман России (ДУМ) Дамира Мухетдинова. По словам художника, в ближайшее время он приедет в Москву для того, чтобы переписать свою скандальную работу.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в кабинете заместителя председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) Дамира Мухетдинова заметили огромное полотно с изображением ордынцев, празднующих победу над русским войском после сражения на реке Калке. На полотне было изображено ордынской войско, стоящее на трупах русских воинов, их щитах и знаменах, в том числе на «Спасе Нерукотворном», являющимся религиозным символом.

Подобная картина вызвала сильный общественный резонанс. Как отметила член СПЧ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова, Мухетдинов и раньше привлекал к себе внимание общественности псевдоисторическими заявлениями, например, о якобы происхождении России из Орды и Хазарии, теперь же представитель ДУМ наглядно показал, что его вдохновляют изображения поверженных русских.

В разговоре с ИА Регнум семья Заслуженного художника России Павла Рыженко осудила скандальную картину его ученика Ильдара Акжигитова о битве на реке Калке. Брат Павла Рыженко Дмитрий заявил, что его брат однозначно отнесся бы отрицательно и осудил подобное творчество своего ученика Акжигитова.

После развернувшегося общественного порицания, в Духовном управлении мусульман России (ДУМ) решили убрать оскандалившуюся картину из кабинета своего зампредседателя Дамира Мухетдинова.