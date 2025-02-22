Эр-Рияд, 22 февраля, 2025, 09:03 — ИА Регнум. Португальский форвард футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на решение российского арбитра Кирилла Левникова об удалении еще одного нападающего его команды Джона Дурана в матче 21-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Иттифаком» (2:3).

После принятия судьей такого решения португалец вначале, активно жестикулируя, обратился к Левникову, а затем со злости пнул находившийся в центральном круге мяч в направлении скамеек с запасными.

Затем Роналду, продолжая размахивать руками, обратился к резервному судье. При этом российский арбитр не показал 40-летнему футболисту карточку за подобное поведение.

«Аль-Наср» уступил «Аль-Иттифаку» в домашнем матче 21-го тура Про-Лиги со счетом 2:3. Дурн был удален с поле на 90+2-й минуте встречи.

Как сообщало ИА Регнум, 6 января портал Team Talk со ссылкой на источники написал, что Роналду, являющийся пятикратным обладателем «Золотого мяча», задумался о завершении спортивной карьеры. Уточнялось, что португалец мечтает принять участие в составе сборной Португалии в чемпионате мира 2026 года, однако в случае победы «Аль-Насра» в азиатской Лиге чемпионов может завершить карьеру раньше.

В конце октября 2024 года Роналду снова стал самым высокооплачиваемым футболистом года по версии Forbes. Уточнялось, что футболист заработал за 2024 год 285 млн долларов, из которых 220 млн — зарплата и бонусы за выступление на поле, ещё 65 млн он получил по рекламным контрактам.