Москва, 22 февраля, 2025, 09:09 — ИА Регнум. Наступил решающий момент в противостоянии с Западом, заявил 22 февраля министр обороны России Андрей Белоусов на церемонии награждения отличившихся участников СВО медалями «Золотая Звезда» и именным огнестрельным оружием.

«Сегодня для России наступил решающий момент в противостоянии с коллективным Западом», — отметил Белоусов.

Он подчеркнул, что от действий каждого человека, каждого солдата и офицера зависит судьба России.

«Мы верим в вас и вашу готовность решать самые сложные задачи», — заявил глава Минобороны.

Героические поступки бойцов СВО заслуживают глубочайшего уважения и являются примером для молодого поколения и всех граждан России, отметил Белоусов.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в конце января на концерте «Ленинградская Победа» заявил, что безопасность страны сегодня отстаивают бойцы спецоперации.Он напомнил, что 2025 год в России объявлен Годом защитника Отечества в знак неугасаемой памяти о событиях Великой Отечественной войны.