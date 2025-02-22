Москва, 22 февраля, 2025, 08:54 — ИА Регнум. В марте размер пенсионных выплат у многих из получающих пенсию россиян будет меньше, чем в феврале. Об этом 22 февраля рассказал старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По словам Ляшка, во время февральских выплат пенсионерам вместе с обычной ежемесячной пенсией была выдана доплату за инфляцию, так как в январе страховые пенсии увеличили на запланированный уровень инфляции в 7,3%, однако он, по данным Росстата, оказался выше и было принято решение увеличить индексацию до 9,5%.

«Таким образом, к февральским выплатам добавили компенсацию за недополученную часть пенсии в январе», — заявил он в беседе с агентством «Прайм».

Специалист пояснил, что из-за этого многие пенсионеры получили выплату с индексацией сразу за два месяца, в то время как в марте она будет стандартной, без двойных надбавок.

Как сообщало ИА Регнум, Государственная дума 20 февраля отклонила проект закона о переносе даты индексации страховых пенсий с 1 февраля на 1 января текущего года. В профильном комитете думы по труду, социальной политике и делам ветеранов отметили, что проект требует проработки и обсуждения после возврата к индексации страховых пенсий в общем порядке.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков 19 февраля рассказал, что размер социальных пенсий в стране с 1 апреля будет проиндексирован на 14,75%. По его словам, это повышение пенсии коснется 4,2 млн россиян.