Вашингтон, 22 февраля, 2025, 08:42 — ИА Регнум. Переговорщики от США заявляли о возможности отключения на Украине систем спутникового интернета Starlink американского бизнесмена и мультимиллиардера Илона Маска при отказе Киева от сделки с Вашингтоном по украинским ресурсам. Об этом 22 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на три знакомых с ситуацией источника.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам последних, вопрос о возможности отключения на Украине Starlink был поднят в ходе визита главы минфина США Скотта Бессента в Киев, где он представил проект такой сделки главе киевского режима Владимиру Зеленскому, который тот затем отклонил. Позже об этом вопросе говорилось во время встречи Зеленского со спецпосланником президента США Китом Келлогом.

Один из источников рассказал, что в ходе второй встречи Киеву пригрозили «неминуемым» отключением от системы в случае отказа от соглашения.

«Украина работает на Starlink. Они считают его своей Полярной звездой. Потеря Starlink… это был бы огромный удар [для Украины]», — заявил он.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в редкоземельных металлах на Украине. Глава Белого дома также предложил предоставить Киеву финансовую помощь в обмен на добычу этих природных ресурсов.

Зеленский 19 февраля рассказал, что проект соглашения предусматривает требование Вашингтона к Киеву вернуть $500 млрд в виде полезных ископаемых. По его словам, Киев настаивает на гарантиях безопасности, но о них в договоре не упоминается, а потому это «несерьезно».

Позже в этот же день президент США обвинил Киев в срыве сделки по редкоземельным металлам. Трамп предупредил, что Вашингтон будет добиваться компенсации оказанной Киеву помощи.

Госсекретарь США Марко Рубио 20 февраля назвал ложью слова Зеленского об отказе от сделки. По его словам, глава киевского режима согласился на сделку, но пояснил, что соглашение должно получить одобрение парламента.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Украиной и США сложились отношения слуги и хозяина. Представитель Кремля добавил, что Киев в этом случае является плохим слугой.