Москва, 22 февраля, 2025, 08:34 — ИА Регнум. Видеозапись исполнения Московским военным хором детской песни «Сигма-бой» на армейский лад опубликовал вечером 21 февраля Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Кадр из видео

«Новая военная версия песни «Сигма-бой» в преддверии праздника 23 Февраля», — говорится в прикрепленном к видеоролику сообщении.

На записи хор исполняет армейский вариант детской песни на фоне кадров из зоны проведения спецоперации и парада Победы на Красной площади в Москве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3949162" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Московский военный хор исполнил песню «Сигма-бой»

Как сообщало ИА Регнум, 26 января депутат Европарламента от ФРГ Нела Риль предложила запретить трек «Сигма-бой» из-за якобы внедрения через его прослушивание пророссийских взглядов. Она также призвала критически осмысливать попадающий в кинопространство контент.

Позднее, 7 февраля, украинский центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности посчитал опасной распространившуюся в соцсетях песню «Сигма-бой». По утверждению представителей центра, в ней якобы присутствует российская пропаганда.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 31 января назвала клинической русофобией призывы европейских политиков запретить в Евросоюзе песню «Сигма-бой». Она также сравнила подобного рода заявления политиков ЕС с безумием.

Отрывки из песни «Сигма-бой» использовали блогеры по всему миру. Ролики под него снимают в европейских странах, США, Канаде и даже в Азии. Ее исполнили 12-летняя Анна-Мария Янковская из Москвы и уроженка Санкт-Петербурга 12-летняя Света Betsy.