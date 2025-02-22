Вашингтон, 22 февраля, 2025, 08:30 — ИА Регнум. Сотрудники полиции 21 февраля задержали в Вашингтоне экс-главу ультраправого движения Proud Boys («Гордые парни») Энрике Таррио, ранее осужденного за планирование штурма Капитолия и в январе помилованного президентом США Дональдом Трампом. Об этом 22 февраля сообщили в пресс-службе полиции Капитолия.

TASS /EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Энрике Таррио

По словам представителя пресс-службы, которого процитировал ТАСС, экс-главу ультраправого движения задержали на улице у Капитолия за нанесение телесных повреждений женщине, поднесшей к его лицу смартфон, после чего, по информации полиции, Таррио ударил ее по руке.

Отмечается, что это произошло вскоре после пресс-конференции, в ходе которой участники движения Proud Boys, в числе которых был Таррио, заявили о намерении подать судебный иск к минюсту США, так как считают, что их преследовали по политическим мотивам. Женщина была одной из активисток, пытавшихся помешать проведению этой пресс-конференции.

Суд в Вашингтоне в сентябре 2023 года приговорил Таррио к 22 годам тюремного заключения за планирование штурма Капитолия. Перед этим мужчину признали виновным в подстрекательстве к мятежу и препятствовании утверждению итогов президентских выборов конгрессом. Его наказание стало наиболее суровым в ходе судебного разбирательства в связи со штурмом Капитолия 6 января 2021 года.

Как сообщало ИА Регнум, 28 января помощник шерифа в штате Индиана застрелил помилованного Трампом участника штурма Капитолия Мэтью Шаттла. Отмечалось, что мужчина оказал сопротивление, когда правоохранитель попытался его задержать при остановке автомобиля.

Ранее, 20 января, глава Белого дома помиловал около 1,5 тыс. обвиняемых в нападении на Капитолий в январе 2021 года, и они начали покидать тюрьмы. Трамп пообещал помиловать участников штурма Капитолия в случае участия в президентских выборах 2024 года и победы на них еще 30 января 2022 года.