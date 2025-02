Вашингтон, 22 февраля, 2025, 08:09 — ИА Регнум. Иск в суд в отношении помощников президента США Дональда Трампа подало новостное агентство Associated Press (AP) за лишение журналистов редакции доступа к правительственным чиновникам и главе государства. Об этом 22 февраля сообщило агентство Reuters.

TASS / Chan Long Hei/SOPA Images via ZUMA

Заявление подано в окружной суд США в Вашингтоне, округ Колумбия. AP указывает в иске на «неконституционные попытки Белого дома контролировать свободу слова». Отмечается, что причиной ограничений, под которые попали журналисты, стало нежелание AP в репортажах называть Мексиканский залив новым топонимом — заливом Америки.

Из-за принципиальной позиции журналистов AP им запретили посещать пресс-конференции в Белом доме, поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, а также их перестали пускать на борт самолета президента Air Force One.

«Пресса и все люди в Соединенных Штатах имеют право выбирать свои собственные слова и не подвергаться репрессиям со стороны правительства», — отмечается в исковом заявлении AP.

Ранее ИА Регнум сообщало, что бизнесмен Илон Маск, возглавивший новый департамент эффективности государственного управления (DOGE) США, обвинил агентство Reuters в масштабном обмане общества за миллионные выплаты. Деятельность агентства чиновник назвал «полнейшим мошенничеством».

Маск также высмеял Associated Press после сообщений о том, что правительственные структуры выделили агентству более $52 млн, и назвал его «Ассоциированной пропагандой».

Маск 5 февраля раскритиковал практику государственных трат на СМИ, после чего исполнительные власти США прекратили финансирование американских газет Politico и The New York Times (NYT), а также информационного агентства Associated Press.