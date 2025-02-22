Москва, 22 февраля, 2025, 08:06 — ИА Регнум. В ближайшие дни опасные явления погоды ожидаются в южной части Европейской России, на Дальнем Востоке, а также в республиках Кавказа и в Поволжье. Об этом 22 февраля рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«В выходные дни неблагоприятная погода прогнозируется на юге Башкортостана: снег, ветер до 20 м/с, метели, заносы на дорогах и гололедица при температуре минус 15–20 градусов», — процитировал его слова ТАСС.

По словам синоптика, 22 февраля на берегах Чёрного моря в Краснодарском крае прогнозируется усиление ветра до 24 м/с, при этом на участке Геленджик — Новороссийск ожидается самый сильный ветер — бора, отдельные порывы которого будут достигать 30–34 м/с.

Вильфанд добавил, что на территории Крыма, в первую очередь в горных районах, ветер усилится до 25 м/с и такое же его усиление ожидается в Северо-Кавказском федеральном округе. Кроме того, на восточном побережье полуострова Чукотка в течение ближайших дней возможен ветер до 20–30 м/с.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля Вильфанд рассказал, что в Москве в конце февраля — начале марта температура воздуха будет выше климатической нормы на несколько градусов. По его словам, снегопадов в этот период не ожидается.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 19 февраля сообщил, что метеорологическая весна в Москве в этом году наступит в начале марта. По его словам, до конца февраля по ночам в столице будет не ниже -3… -8℃, в дневные часы -3… +2℃.