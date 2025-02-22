Москва, 22 февраля, 2025, 07:56 — ИА Регнум. Сумма задолженности, взыскиваемой с американской компании Google LLC, превысила 21,5 млрд рублей. Об этом свидетельствует информация из Банка данных исполнительных производств.

Отмечается, что в отношении американской компании открыто семь исполнительных производств о взыскании штрафов на сумму более 21 млрд рублей. Помимо этого, еще 16 исполнительные производств о взыскании штрафов суммой больше 324 млн рублей открыто на основании материалов Арбитражного суда Москвы. Вместе с этим с компании требуют уплатить 220 тыс. рублей исполнительного сбора. Всего сумма задолженности Google LLC составляет21 543 273 686 рублей.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля в Арбитражном суде Москвы сообщили, что задолженность Google перед российскими СМИ составляет 2,8 дуодециллиона (число с 39 нулями) рублей. Суд попросили признать требования по задолженности реестровыми, чтобы предприятие сначала рассчиталось с долгами по зарплате, а затем занималось другими задолженностями.

При этом ранее адвокат, специалист в области IT Игорь Баранов заявил, что в случае, если корпорация Google будет участвовать в судебном процессе, количество нулей в итоговой задолженности может быть уменьшено. Штрафные санкции в чистом виде обжаловать будет нельзя, но если компания захочет исполнить данное судебное решение и уплатить штрафы, которые были начислены, то теоретически возможность уменьшения суммы могла бы присутствовать, предположил эксперт.