Вашингтон, 22 февраля, 2025, 07:48 — ИА Регнум. В отставку отправил председателя Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Вооруженных сил США генерала Чарльза Брауна президент США Дональд Трамп. Об этом 21 февраля политик написал в своей соцсети Truth Social.

«Я хочу поблагодарить генерала Чарльза Брауна за его более чем 40-летнюю службу нашей стране, в том числе в качестве нынешнего председателя Объединенного комитета начальников штабов. Он прекрасный джентльмен и выдающийся лидер, и я желаю ему и его семье великого будущего», — написал американский лидер.

На вакантную должность Трамп предложил кандидатуру генерал-лейтенанта ВВС Дэна «Разина» Кейна. Его назначение должен теперь утвердить сенат США.

«Генерал Кейн — опытный пилот, эксперт в области национальной безопасности, успешный предприниматель и «боец» со значительным опытом работы в сфере межведомственных и специальных операций», — так отрекомендовал своего кандидата Трамп.

Браун стал вторым после Колина Пауэлла темнокожим на высшей военной должности. Как отмечает агентство Associated Press (АР), увольнение Брауна стало неожиданностью и, вне всякого сомнения, вызовет шок в Пентагоне.

Ранее ИА Регнум сообщало, что возможность увольнения некоторых генералов и адмиралов, которые работали над продвижением идей разнообразия, равенства и инклюзивности (Diversity, Equality and Inclusion, DEI), рассмотрит действующий глава Пентагона Пит Хегсет.

Одним из кандидатов на увольнение называли председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Чарльза Брауна. Отправить Брауна в отставку предлагал как сам Трамп, так и чиновники из его окружения.

Федеральный судья Кристофер Купер дал разрешение администрации президента Соединенных Штатов Америки продолжать массовые увольнения госслужащих.