Россия предложила поправку к предложенному США проекту резолюции Генассамблеи ООН (ГА ООН), в которой подчёркивается необходимость устранения коренных причин конфликта на Украине, сообщает 22 февраля ТАСС со ссылкой на неназванный источник во всемирной организации. Ранее американский президент Дональд Трамп признал, что одной из причин, побудивших Россию начать специальную военную операцию на Украине, стало желание западных стран включить Украину в состав НАТО, а Белый дом отказался поддержать версию резолюции ГА ООН, в которой Великобритания, Франция, Германия, Канада и ряд европейских стран требуют от Москвы «немедленно» и «безоговорочно» вывести войска с территории Украины. В ответ Вашингтон предложил свой вариант резолюции из трёх пунктов под названием «Путь к миру». Обсуждением в том числе такого известия ознаменован новый, 1094-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

В первом пункте поправки США к резолюции ООН сказано, что Генассамблея скорбит о трагической гибели людей в ходе «российско-украинского конфликта». Во втором содержится призыв к немедленному прекращению «конфликта» и к прочному миру между Украиной и Россией. В третьем обозначена основная цель ООН — поддержание международного мира и безопасности через мирное урегулирование споров. При этом США не использовали привычные формулировки о «российском вторжении на Украину».

Резолюция ГА ООН — письменный акт, который считается утвержденным, если его одобрят 50% стран-участниц.

События развернулись на фоне внесения республиканцами на рассмотрение конгресса США законопроекта о полном выходе страны из Организации Объединенных Наций. Но заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский пояснил в Telegram-канале 21 февраля, что на самом деле американское общество и истеблишмент не заинтересованы в выходе США из ООН.

По словам дипломата, эти действия рассчитаны на внутреннюю аудиторию — американцы ждут от новой администрации Белого дома решительных изменений во внутренней и внешней политике, поэтому власти «занимаются большой уборкой» в доме, предлагая избавиться от всего, что обывателю кажется непонятным и ненужным.

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