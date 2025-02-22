Москва, 22 февраля, 2025, 07:31 — ИА Регнум. Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили два украинских беспилотника. Об этом утром 22 февраля проинформировали в Министерстве обороны РФ.

РИА Новости/Евгений Биятов

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Ростовской и Воронежской областей», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении БПЛА над Каменском. По данным главы региона, пострадавших и разрушений на земле в результате атаки беспилотника нет.

Власти Воронежской области не сообщали о каких-либо последствиях атаки.

Как передавало ИА Регнум, 20 февраля силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников в нескольких районах Краснодарского края. В Калининском и Абинском районах обломки БПЛА упали в полях. Около станицы Нововеличковской Динского района фрагменты беспилотника упали на помещение электроподстанции, инцидент не повлиял на подачу электроэнергии.