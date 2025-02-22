Каменский район, Ростовская область, 22 февраля, 2025, 07:06 — ИА Регнум. Над Каменском в Ростовской области дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку БПЛА. Об этом утром 22 февраля сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Этой ночью силами и средствами противовоздушной обороны успешно отражена атака БПЛА в Каменске», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле в результате украинской атаки нет, уточнил врио главы области.

Как передавало ИА Регнум, 20 февраля силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников в нескольких районах Краснодарского края. В Калининском и Абинском районах обломки БПЛА упали в полях. Около станицы Нововеличковской Динского района фрагменты беспилотника упали на помещение электроподстанции, инцидент не повлиял на подачу энергоснабжения.

До того, в ночь на 20 февраля, силы ПВО РФ сбили в небе над российской территорией четыре украинских беспилотника. Три дрона из этого числа ликвидировали над Республикой Крым, и один — в небе над Брянской областью.