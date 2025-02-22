Гренобль, Франция, 22 февраля, 2025, 07:03 — ИА Регнум. Подросток 17 лет задержан сотрудниками полиции по подозрению в подрыве гранаты в одном из баров в коммуне Ренаж, в нескольких километрах к северу от Гренобля во Франции. Об этом 21 февраля сообщило издание Le Parisien.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Отмечается, что подростка задержали 19 февраля за ношение оружия и в связи с делом о покушении на убийство. В полиции задержанный признался в организации взрыва в баре-ресторане Aksenir, в результате которого получили травмы 15 человек, однако потом отказался от своих слов.

Однако у сотрудников правоохранительных органов есть серьёзные материальные доказательства, подтверждающие причастность молодого человека к организации взрыва.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как минимум 12 человек пострадали в результате взрыва в баре-ресторане в коммуне Ренаж возле города Гренобля. Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, один — в критическом. Предполагалось, что взрыв произошёл из-за детонации гранаты. Злоумышленник, взорвавший боеприпас, с места происшествия скрылся.