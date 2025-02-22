Казань, 22 февраля, 2025, 07:02 — ИА Регнум. В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения на приём и выпуск авиарейсов. Об этом утром 22 февраля сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Angelika Warmuth/Global Look Press

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня утром введены в аэропортах: Казань, <…> Нижнекамск», — написал он в Telegram-канале.

Представитель ведомства отметил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Как передавало ИА Регнум, временные ограничения на полеты вводились утром 18 февраля в аэропортах Казани, Нижнекамска, Ижевска, Кирова и Ульяновска.

До этого, ранним утром 15 февраля, для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов вводились временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Грозного, Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Калуги, Ульяновска и Саратова.