Лондон, 22 февраля, 2025, 06:35 — ИА Регнум. Правительство Великобритании предоставит очередной пакет военной помощи Украине и объявит о новых санкциях против России. Об этом сообщила 21 февраля газета The Telegraph.

Иван Шилов ИА Регнум Англия, Великобритания

Ожидается, что о предоставлении помощи Украине и о вводе новых антироссийских санкций объявит премьер-министр Британии Кир Стармер 24 февраля. Этот шаг в правительстве назвали «тройной удар», умышленно приурочив его к третьей годовщине с начала СВО.

«Мы всегда заявляли о том, что хотим помочь Украине занять наиболее сильную позицию, будь то позиция для начала переговоров или для продолжения боевых действий. Мы пока не знаем, о каком из этих вариантов пойдет речь. Однако было бы правильно продолжать помогать Украине», — пояснил источник в британском правительстве.

Отмечается, что правительство Великобритании намерено сохранять курс на поддержку Украины, несмотря на серьёзное осложнение отношений между Вашингтоном и Киевом. При этом Стармер в ходе запланированного на 27 февраля визита в США собирается сгладить недовольство союзников и объявить о том, что к 2030 году британские оборонные расходы достигнут целевого показателя в размере 2,5% от ВВП королевства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Венгрия заблокирует предложение «провоенных» стран Европы выделить Украине 20 млрд евро, чтобы она отказалась от соглашения по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 19 февраля, прибыв в Вашингтон с визитом, заявил, что надеется на отмену санкций, введенных США против РФ. По его мнению, после российско-американских переговоров, которые прошли 18 февраля в Эр-Рияде, начала формироваться новая реальность.

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в этот же день заявил, что Европейский союз уже обсуждает, сколько средств каждая страна — участница ЕС будет выделять на помощь Украине после прекращения финансовой поддержки киевского режима со стороны США.

Вместе с этим 18 февраля газета Politico написала, что ЕС готовит пакет помощи Украине на сумму 6 млрд евро. Отмечалось, что в него войдет широкий спектр оружия, от артиллерийских снарядов до систем противовоздушной обороны, и что этот пакет станет одним из самых крупных.