Москва, 22 февраля, 2025, 06:29 — ИА Регнум. Наводчик танка Т-72БЗМ группировки войск «Север» с позывным Винни-Пух рассказал, как выполнял боевую задачу в зоне спецоперации, за которую он и его экипаж удостоился медалями «За храбрость». Виде с бойцом опубликовало 22 февраля Минобороны России.

Минобороны РФ

«Наводчик танка Т-72БЗМ группировки войск «Север» с позывным «Винни-Пух», кажется, никогда не унывает, к делу всегда подходит с позитивом и юмором. Совсем недавно он и его экипаж были удостоены медалей «За храбрость» — здорово помогли нашим штурмовикам в наступлении», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

В Минобороны отметили, что в ходе отработки по заданным координатам танкисты попали под вражеский контрбатарейный огонь. Однако, несмотря на то, что снаряды ВСУ сдетонировали вблизи танка, экипаж принял решение завершить боевую задачу, чтобы поддержать штурмовую группу.

«Когда начало раскачивать танк, нам дали команду на откат, но мы решили всем экипажем доработать боекомплект. Сообщили об этом командиру роты, тот сказал: «Вперед». Мы очень хорошо помогли пехоте, противник был подавлен. За это нам и дали медаль «За храбрость». Артиллерия противника работала, танк немного раскачивало, мы подтрунивали друг над другом, смеялись над «меткостью» противника», — рассказал боец.

В министерстве также уточнили, что наводчик, являясь отцом шестерых детей, не смог остаться в стороне и отправился на спецоперацию в качестве контрактника на харьковское направление.

Как передавало ИА Регнум, ранее российский снайпер с позывным Татарин рассказал о том, как прикрывал штурмовые группы ВС РФ при взятии опорного пункта Вооружённых сил Украины (ВСУ).

9 февраля Минобороны сообщило, что медсестра мотострелкового подразделения, ефрейтор Людмила Болилая закрыла собой от осколков тяжело раненого военного. По данным оборонного ведомства, Болилая в зоне спецоперации оказывала неотложную и плановую помощь российским бойцам, а также оказывала медицинскую помощь мирному населению. Во время боевых действий украинские военные ударили кассетными боеприпасами в районе возведения фортификационных сооружений. В результате удара личный состав подразделения получил ранения различной степени тяжести. Ефрейтор продолжала оказывать медпомощь тяжело раненому бойцу, несмотря на обстрел ВСУ.