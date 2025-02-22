Москва, 22 февраля, 2025, 06:06 — ИА Регнум. Для получения материнского капитала в свидетельстве о рождении ребенка необходимо наличие отметки, подтверждающей основания для получения гражданства России. Об этом сообщили в Главном управлении по вопросам миграции МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«В 2025 году отметка по-прежнему не является обязательной и за ее отсутствие штраф не предусмотрен. Но есть случаи, когда она может потребоваться», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В МВД пояснили, что подтверждением гражданства Российской Федерации для ребенка до 14 лет служит в первую очередь отметка с указанием оснований приобретения российского гражданства. Сама отметка ставится на обратной стороне свидетельства о рождении либо на свободном от текста поле перевода на русский язык иностранного документа, удостоверяющего регистрацию рождения ребенка.

Другими подтверждающими гражданство РФ документами являются загранпаспорт ребенка и российский паспорт родителя ребенка, в который внесены сведения о ребенке.

«В частности, отметка о гражданстве в свидетельстве о рождении нужна при постановке или снятии ребенка с регистрационного учета по месту жительства, а также для получения материнского капитала», — пояснили в МВД.

Помимо этого, уточнили в ведомстве, отметка понадобится при оформлении ребенку российского паспорта, в том числе заграничного, для выезда в Абхазию, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию, если у ребенка нет российского загранпаспорта или если в российский паспорт родителя ребенка не внесены сведения о нем.

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля в России увеличили размер маткапитала, а также социальные выплаты и страховые пенсии. Уже 18 февраля депутаты Госдумы приняли закон о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года.

Вместе с этим с 1 марта в России повысят пенсии и социальные пособия для определенных категорий получателей выплат. Так, вырастет пособие по беременности и родам для женщин, которых уволили из-за закрытия предприятия. Пособие повысят до размера регионального прожиточного минимума. До этого женщины в таких ситуациях получали пособие в размере 920 рублей.

Помимо этого, проиндексированные выплаты получат военные пенсионеры. При этом им положены доплаты за январь и февраль, так как прибавку сделают задним числом с начала года. В прошлом октябре военные пенсии выросли на 5,1%, но общий размер инфляции составил 9,5%. Сейчас решено сделать дополнительную индексацию на 4,4%.