Париж, 22 февраля, 2025, 05:47 — ИА Регнум. Манифестация за выход Франции из Евросоюза состоится 22 февраля в Париже. Акцию анонсировал 21 февраля лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в сети X (бывш. Twitter).

ZeroTwoZero Флаги Франции и ЕС

«В этом решающем 2025 году, когда всё снова станет возможным, давайте воспользуемся этим импульсом обновления и свободы, чтобы бороться за наш суверенитет как свободного французского народа!» — написал политик.

Филиппо уточнил, что манифестация за выход из ЕС, известная как Frexit, начнётся в 14:00 (16:00 мск) на площади Пале-Рояль, и добавил, что выход из Евросоюза позволит восстановить суверенитет Франции — аналогично тому, как это делает президент США Дональд Трамп, продвигая принцип «Америка прежде всего».

Филиппо назвал Frexit «моментом истины», подчеркнув, что Франция должна вернуть контроль над своими границами, законами и экономикой.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в январе 2024 года Филиппо призывал Францию покинуть ЕС ради спасения сельского хозяйства страны. По его мнению, такой шаг необходим из-за планов Еврокомиссии ускорить принятие соглашения о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР (экономическое объединение ряда стран Южной Америки). Филиппо напомнил, что об этом решении в Брюсселе объявили в разгар протестов фермеров в Европе. Он призвал ликвидировать ЕС прежде, чем тот разрушит французскую экономику.

Евросоюз и МЕРКОСУР 6 декабря заключили торговое соглашение, несмотря на протесты европейских фермеров. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил несогласие с таким шагом.

По мнению журналистов британского издания Daily Express, заключённое Урсулой фон дер Ляйен новое торговое соглашение с Южной Америкой может привести к расколу Евросоюза. Опасения вызваны угрозой для внутреннего рынка мяса птицы и говядины, подорвать который могут более дешёвые поставки из Южной Америки.

В декабре прошлого года фермеры вывалили тонны навоза, сена и покрышек возле здания префектуры во французском Дижоне в знак протеста против соглашения о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР, а также из-за отложенных в очередной раз мер поддержки.