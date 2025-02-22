Сумы, Украина, 22 февраля, 2025, 05:31 — ИА Регнум. Житель Сумской области снял на видео FPV-дрон, «заглядывающий» в окна домов. Об этом пишет Telegram-канал «Военный осведомитель».

Telegram-канал «Военный осведомитель» / Кадр из видео

«Российский FPV-дрон заглядывает в окна домов одной из деревень Сумской области в поисках своей цели», — говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, как дрон пролетает вдоль улицы на низкой высоте. Другие подробности не приводятся.

Минобороны РФ неоднократно подчеркивало, что ВС РФ наносят удары только по военным объектам и связанной с ними инфраструктуре.

Как передавало ИА Регнум, российская армия начала применять в зоне спецоперации новые FPV-дроны с камерами-фотоловушками, способными передавать видеосигнал при обнаружении движения, написал 21 января американский журнал Forbes. Эти дроны представляют собой эффективные и незаметные устройства слежения, о которых мечтали американские военные, говорится в статье. Ранее такое оборудование использовали для получения фотоматериалов и видеоматериалов о животных, теперь комплектующие для него сильно подешевели и стали доступны для массового применения на линии фронта. БПЛА могут быть скрытно установлены вдоль дорог для передачи видеоизображений движущихся объектов. Также их можно использовать на подступах к позициям при обороне, чтобы заранее заметить приближение противника. Чтобы усложнить их обезвреживание, ловушки можно заминировать.