Анкара, 22 февраля, 2025, 05:21 — ИА Регнум. Главу МИД РФ Сергея Лаврова и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко ожидают с визитом в Турции в ближайшие дни. Об этом 21 февраля сообщил проправительственный телеканал A Haber.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Уточняется, что первым в Турцию с официальным визитом прибудет 23–24 февраля министр иностранных дел Лавров, а 26–27 февраля ожидается визит председателя Совета Федерации Матвиенко. На сегодняшний день точно неизвестно, примет ли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган российских представителей.

Отмечается, что контакты между Россией и Турцией активизировались после переговоров между Россией и США в Эр-Рияде.

«Если мы хотим, чтобы наступил мир, Турция должна принять активное участие в этом процессе. Потому что, в отличие от многих крупных стран, Турция с начала войны проводила нейтральную и сбалансированную политику и таким образом стала страной, которая внушает доверие», — поясняется в сообщении телеканала.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава МИД РФ Лавров в ходе встречи в ЮАР с турецким коллегой Хаканом Фиданом проинформировал его об итогах российско-американских переговоров в Эр-Рияде.

18 февраля состоялись переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде. Лавров подчеркнул, что разговор был очень полезным, стороны договорились создавать условия по мере урегулирования конфликта на Украине, чтобы сотрудничество России и США возобновилось в полном объёме.

Президент России Владимир Путин 19 февраля заявил, что высоко оценивает результаты переговоров в Эр-Рияде.

При этом 18 февраля в Анкаре прошли переговоры президента Турции Эрдогана и главы киевского режима Владимира Зеленского. Турецкий лидер заявил, что его страна станет «идеальным местом» для возможных переговоров России, Украины и США.