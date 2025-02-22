Вашингтон, 22 февраля, 2025, 04:59 — ИА Регнум. Заявления журналистов о работоспособности и нормальном когнитивном состоянии экс-президента США Джозефа Байдена, которого не видели со дня инаугурации Дональда Трампа, назвала ложью пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 21 февраля, выступая на консервативной конференции в столичном округе.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Представитель Белого дома отметила, что журналисты никогда не признавали правду под запись, но в частных беседах рассказывали и о некомпетентности Байдена, и о том, что сотрудники его администрации не появлялись на рабочем месте до полудня.

«Никакой работы не делалось. Никто не знал, кто главный. Мы все знали правду, а они отвечали, глаза вам врут, верьте. Хотя это всегда была ложь, позор СМИ за ее продвижение», — заявила Левитт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что состояние здоровья Байдена постоянно вызывало сомнение как у его политических оппонентов, так и у простых американцев. Экс-президент США забывал текст, допускал серьёзные фактические ошибки и оговорки, постоянно падал и терял ориентацию в пространстве.

27 июня Байден и Трамп встретились на теледебатах, которые прошли в первый раз в рамках текущей выборной кампании. Многие сторонники Демократической партии сочли речь действующего президента провальной. Оговорки и путаница с именами в ходе выступления Байдена усилили опасения по поводу его ментального здоровья и вызвали лавину насмешек в интернете.

21 июля Байден объявил в социальных сетях о выходе из президентской гонки. По словам президента США, он принял такое решение в интересах страны и Демократической партии.

Политический оппонент Байдена — республиканец Дональд Трамп — прокомментировал выход Байдена из предвыборной кампании. Он назвал действующего американского лидера худшим главой государства в истории страны.