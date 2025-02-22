Домодедово, Московская область, 22 февраля, 2025, 04:57 — ИА Регнум. Бежавшая из США в Россию многодетная семья лишилась около 5 млн рублей. Об этом сообщил председатель межрегиональной общественной организации по защите прав потребителей «Безопасность в сфере потребительского рынка и услуг» Анатолий Коровин.

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Супруги Лео Лайонел и Шантель Фельис Хэер родились и долгое время жили в Нью-Йорке и являются убеждёнными христианами. Переехать в Россию вместе с тремя детьми супружеская пара решила на фоне отмены традиционных и семейных ценностей в США, а также из-за плохой образовательной системы в стране. Российское гражданство Хэеры получили в августе 2024 года.

«Они поселились в Подмосковье у знакомого, который является пастором-баптистом… Он заявил, что у него сын занимается бизнесом каким-то инвестиционным, то есть ему деньги дают в рост. Он предложил американцам тоже обратиться к нему», — приводит «РИА Новости» слова Коровина.

По его словам, Хэеры передали «бизнесмену» порядка 5 млн рублей в долларах и биткоинах и получили расписку, в которой были прописано лишь их имена — Лео и Шантель. По совету друзей Хэеры обратились 27 сентября в УМВД по городскому округу Домодедово. В результате знакомый вернул только 610 тыс. рублей.

По словам Коровина, Хэеры переехали в Иваново, где занимаются мелким бизнесом.

Как передавало ИА Регнум, 19 августа 2024 года Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Документ предусматривает право иностранного гражданина, пожелавшего переехать в Россию, обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без учёта утвержденной квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком.

Также российский лидер поручил Министерству иностранных дел составить список стран, проводящих политику навязывания неолиберальных ценностей, противоречащих традиционным российским.

29 февраля 2024 года, во время выступления с посланием Федеральному собранию президент России Владимир Путин назвал Россию оплотом традиционных ценностей. Как заявил российский лидер, Россия была и остаётся таким оплотом, её выбор разделяют люди по всему миру, в том числе и на Западе. Путин также подчеркнул, что ценности любви, взаимной поддержки и доверия передаются в семье из поколения в поколение как культура, традиция, история и нравственные устои. Главным предназначением семьи президент назвал рождение детей и продолжение рода.