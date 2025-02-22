Вашингтон, 22 февраля, 2025, 04:32 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос журналиста о том, считает ли он российского коллегу Владимира Путина «диктатором».

Artem Priakhin/Global Look Press

Соответствующий вопрос главе Белого дома задал 21 февраля один из репортеров во время пресс-конференции в Овальном кабинете Белого дома, где проходила присяга Говарда Лютника на пост министра торговли США.

Журналист напомнил Трампу его слова о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский является «диктатором без выборов», уточнив у президента США, считает ли он Путина «диктатором».

«Я думаю, что президент Путин и Зеленский должны встретиться. Потому что мы хотим прекратить гибель людей», — ответил американский лидер, уклонившись от характеристик президента РФ.

Как передавало ИА Регнум, Трамп 18 февраля отметил, что разочарован недовольством Киева по поводу состоявшихся в Эр-Рияде переговоров России и США. Он также поддержал необходимость проведения выборов президента на Украине.

Позже американский лидер назвал Зеленского диктатором за отказ от проведения выборов. Он отметил, что поддержка главы киевского режима среди населения Украины очень низка и составляет всего 4%. По словам Трампа, Зеленскому лучше поторопиться, иначе он потеряет страну. Кроме того, президент США обвинил Зеленского в желании продолжать конфликт с Россией ради своей выгоды.