Вашингтон, 22 февраля, 2025, 04:09 — ИА Регнум. Соглашение между Украиной и США об использовании украинских редкоземельных ископаемых, вероятнее всего, подпишут в субботу, 22 февраля. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Уточняется, что Киев и Вашингтон «приближаются к сделке» о передаче США «прав на ценные минералы» на территории Украины в обмен на американскую военную помощь. Окончательной договоренности стороны ещё не достигли, соглашение «ещё не приведено в окончательную форму», но не исключается, что документ подпишут уже 22 февраля. Информация о содержании документа не приводится.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил американский лидер Дональд Трамп,Вашингтон и Киев близки к подписанию соглашения. Политик пригрозил Украине «проблемами», если она откажется подписывать соглашение о доступе к редкоземельным металлам в качестве компенсации оказанной киевскому режиму помощи.

Телеканал CNN 13 февраля сообщил, что министр финансов США Скотт Бессент передал проект соглашения об использовании редкоземельных металлов главе киевского режима Владимиру Зеленскому, но он не подписал документ. По информации журналистов, украинский политик захотел лично встретиться с Трампом.

Вместе с этим газета Telegraph раскрыла подробности проекта соглашения. Оказалось, что США претендуют на 50% доходов, получаемых на Украине от добычи, а также на половину стоимости всех новых лицензий, которые Киев будет выдавать третьим сторонам. Издание указало на то, что условия хуже, чем репарации, наложенные на Германию по итогам Первой мировой войны.

В свою очередь помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц 21 февраля заявил, что Зеленский скоро подпишет соглашение. По его словам, это будет позитивным шагом для Украины.