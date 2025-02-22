Киев, 22 февраля, 2025, 03:31 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский рассчитывает лично переговорить с президентом США Дональдом Трампом до того, как последний встретится с лидером РФ Владимиром Путиным. Об этом 21 февраля сообщает агентство Bloomberg.

ИА Регнум Трамп, Зеленский

«Зеленский в ходе разговора со спецпредставителем президента США Китом Келлогом в четверг настаивал на том, чтобы его встреча с Трампом состоялась до того, как американский лидер встретится с Путиным», — уточняет автор публикации.

Предполагается, что поводом для личной встречи может стать подписание соглашения между США и Украиной о редкоземельных металлах. Как уточнил источник агентства, Зеленский надеется на подписание документа в присутствии его и Трампа. Завершённая сделка поможет преодолеть некоторые разногласия, возникшие между американской и украинской сторонами.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Трамп пригрозил Украине «проблемами», если Киев откажется подписывать соглашение о доступе к редкоземельным металлам в качестве компенсации оказанной киевскому режиму помощи.

Глава киевского режима Зеленский в начале февраля заявил, что готов заключить с США сделку по добыче на Украине редкоземельных металлов. После этого Трамп заявил, что заинтересован в передаче американской стороне украинских полезных ископаемых в обмен на финансовую помощь.

Телеканал CNN 13 февраля сообщил, что министр финансов США Скотт Бессент передал проект соглашения об использовании редкоземельных металлов Зеленскому, но он не подписал документ. По информации журналистов, украинский политик захотел лично встретиться с Трампом.

Газета Telegraph раскрыла подробности проекта соглашения. Оказалось, что США претендуют на 50% доходов, получаемых на Украине от добычи, а также на половину стоимости всех новых лицензий, которые Киев будет выдавать третьим сторонам. Издание указало на то, что условия хуже, чем репарации, наложенные на Германию по итогам Первой мировой войны.