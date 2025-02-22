Вашингтон, 22 февраля, 2025, 03:20 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп пригрозил Украине «проблемами», если она откажется подписывать соглашение по доступу к редкоземельным металлам в качестве компенсации оказанной киевскому режиму помощи.

Afedchenko

«Так что мы планируем либо заключить сделку, либо у нас с ними будет много проблем. Теперь мы собираемся подписать соглашение, чтобы обеспечить безопасность, потому что мы должны это сделать», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

По его словам, США и Украина близки к окончательному заключению сделки по редкоземельным металлам.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский в начале февраля заявил, что готов заключить с США сделку по добыче на Украине редкоземельных металлов. После этого Трамп заявил, что заинтересован в передаче американской стороне украинских полезных ископаемых в обмен на финансовую помощь.

Телеканал CNN 13 февраля сообщил, что министр финансов США Скотт Бессент передал проект соглашения об использовании редкоземельных металлов Зеленскому, но он не подписал документ. По информации журналистов, украинский политик захотел лично встретиться с Трампом.

Вместе с этим газета Telegraph раскрыла подробности проекта соглашения. Оказалось, что США претендуют на 50% доходов, получаемых на Украине от добычи, а также на половину стоимости всех новых лицензий, которые Киев будет выдавать третьим сторонам. Издание указало на то, что условия хуже, чем репарации, наложенные на Германию по итогам Первой мировой войны.

В свою очередь помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц 21 февраля заявил, что Зеленский скоро подпишет соглашение. По его словам, это будет позитивным шагом для Украины.