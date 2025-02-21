Вашингтон, 22 февраля, 2025, 02:55 — ИА Регнум. Один из шести адвокатов скандального американского рэп-исполнителя Шона Комбса (P. Diddy) отказался представлять его интересы в суде. Об этом 21 февраля сообщает телеканал NBC со ссылкой на ходатайство.

Иван Шилов ИА Регнум P. Diddy

«Хотя я предоставил Шону Комбсу высокий уровень юридического представительства, какого требует суд, я ни при каких обстоятельствах не могу продолжать эффективно выступать в качестве адвоката Шона Комбса», — отмечается в ходатайстве адвоката Энтони Рикко.

Юрист не привёл подробного объяснения, но указал, что его решение не повлияет на уже назначенную дату заседания суда по делу Комбса, которое состоится 5 мая. Телеканал уточняет, что у рэпера в команде остаётся ещё пять адвокатов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Комбса арестовали в сентябре 2024 года. Первые заявления о его участии в насилии начали поступать ещё в 2023 году. Рэпер находится в Бруклинском центре заключения и ожидает суда. Его обвиняют в торговле людьми для сексуальной эксплуатации, в рэкете и вовлечении в проституцию. Он отвергает обвинения. Кроме того, P. Diddy подал судебный иск на сумму 50 млн долларов из-за выдвинутых против него обвинений в изнасилованиях.

В октябре Reuters сообщило, что рэпера обвиняют в изнасиловании 10-летнего мальчика в 2005 году и 17-летнего подростка в 2008 году. Не менее 120 человек заявили, что намерены пожаловаться на рэпера в суд.

Комбс начал свою музыкальную карьеру в 90-х годах, в 1997 году вышел его первый альбом No Way Out, подаривший ему известность и принесший первую премию в области музыки Grammy. Его состояние, по оценкам журнала Forbes, составляет около 1 млрд долларов.