Москва, 22 февраля, 2025, 02:31 — ИА Регнум. По делу об убийстве президента Федерации бокса Донецкой Народной Республики (ДНР) Армена Саркисяна, погибшего после взрыва в жилом комплексе «Алые паруса», задержали двух подозреваемых. Об этом сообщает телеканал RT.

Keith Allison

Уточняется, что подозреваемых — 61-летнего Грачью П. и 44-летнего Армана П. — задержали почти две недели назад.

«Мы до конца не знаем, за что задержали брата. Нам удалось с ним связаться, он передал, что его подозревают во взрыве в Москве. Адвоката у него нет», — приводит RT слова брата Армана П.

По данным телеканала, оба подозреваемых родились и выросли в армянском Вагаршапате, однако переехали в Россию, где прожили много лет.

Грачья работает преподавателем спортивно-бальных танцев. Арман проходил у него обучение.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля Саркисян получил тяжёлые ранения при взрыве в подъезде дома в ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице. Он скончался в реанимации, несмотря на усилия врачей. Также пострадали ещё три человека. Саркисяна похоронили 7 февраля на Троекуровском кладбище в Москве.

За день до инцидента камеры зафиксировали слежку за главой Федерации бокса. Саркисян рассказал, что ранее уже видел двух молодых людей и догадался о наблюдении за ним.

Следователи в качестве мотива убийства главы Федерации бокса республики рассматривают несколько версий, в том числе личную месть. Устанавливается круг подозреваемых, которые могли быть причастны к совершению взрыва.

Служба безопасности Украины в декабре 2024 года выдвинула обвинения против Саркисяна в связи с тем, что он основал добровольческий батальон «Арбат». Также его в 2015 году внесли в базу украинского националистического сайта «Миротворец».