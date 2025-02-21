Штат Южная Каролина, США, 22 февраля, 2025, 02:23 — ИА Регнум. Заключённый Брэд Сигмон, приговорённый к высшей мере наказания в американском штате Южная Каролина, выбрал казнь методом расстрела, такой способ не применялся в течение 15 лет. Об этом 21 февраля сообщило агентство Associated Press (AP).

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Смерть Сигмона запланирована на 7 марта. 21 февраля он стал первым заключённым в Южной Каролине, который выбрал расстрельную команду штата, а не смертельную инъекцию или электрический стул», — проинформировало агентство.

В США с 1976 года лишь троих заключённых казнили методом расстрела, последний из них расстрелян в 2010 году. Все три случая произошли в штате Юта.

Сигмона признали виновным в убийстве родителей своей бывшей девушки в 2001 году в округе Гринвилл. Затем Сигмон похитил свою бывшую девушку, угрожая ей огнестрельным оружием, но ей удалось сбежать. Мужчина стрелял в неё, но, к счастью, промахнулся.

67-летний Сигмон станет самым возрастным из 46 заключённых Южной Каролины, которых казнили, как только в США в 1976 году отменили мораторий на смертную казнь.

Ранее ИА Регнум сообщало, что законы о смертной казни для наркоторговцев предложил принять губернаторам на уровне штатов президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому на федеральном уровне возобновляется смертная казнь. Генпрокурор страны в соответствии с американским законодательством должен добиваться вынесения смертного приговора за особо тяжкие преступления, включая убийство правоохранителя и совершённые нелегалами тяжкие преступления.