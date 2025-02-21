Вашингтон, 22 февраля, 2025, 01:59 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 21 февраля во время подписания указов в Овальном кабинете Белого дома заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину и главе киевского режима Владимиру Зеленскому стоит встретиться, чтобы обсудить урегулирование военного конфликта на Украине.

CNP/AdMedia/Global Look Press

«Мне кажется, что президент Путин и Зеленский должны встретиться», — считает Трамп.

Глава Белого дома также заявил, что хочет видеть прекращение огня на Украине и заключение «сделки» между Москвой и Киевом.

Как передавало ИА Регнум, в январе Путин отмечал, что Россия готова вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине с кем угодно, однако Зеленский не имеет юридических прав подписывать какие-либо соглашения, он утратил легитимность после того, как в мае 2024 года завершился его президентский срок. В конституции Украины нет указаний о продлении полномочий президента даже в условиях военного положения. Единственным легитимным органом власти на Украине является Верховная рада, неоднократно подчёркивал Владимир Путин. Зеленский сам себе запретил вести переговоры с Москвой, напомнил российский лидер.

В процессе переговоров по урегулированию конфликта на Украине необходимо выстроить доверие с Россией, указал 16 февраля спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

18 февраля Трамп поддержал необходимость проведения президентских выборов на Украине. По словам американского лидера, сейчас Зеленского поддерживают только 4% украинцев.