Киев, 22 февраля, 2025, 01:45 — ИА Регнум. Свою кандидатуру на пост президента Украины выдвигает оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский. Об этом политик заявил 21 февраля в своём Telegram-канале.

President.gov.ua Александр Дубинский

Как отмечает Дубинский, Украине угрожает новая форма диктатуры, без выборов, без свободы СМИ, без права голоса и без будущего. Депутат обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в узурпации власти и устранении политических оппонентов. По мнению Дубинского, Зеленский в итоге захочет объявить себя победителем президентских выборов без голосования.

«Промолчать сейчас — значит продлить войну ещё на пять лет, до 2030 года. Это недопустимо. Поэтому я, Александр Дубинский, 1981 года рождения, уроженец Киева, заявляю: я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Украины», — написал политик.

Дубинский подчеркнул, что он выступает за прекращение боевых действий путём переговоров и за восстановление экономики за счёт национальных инвестиций, а не внешней помощи. Как уточнил депутат, если он возглавит страну, то организует проведение референдума, на который вынесут вопросы, разделяющие страну сейчас. Это путь Украины во внешней политике, экономическая модель развития и ликвидация поста президента. Политик обещал уйти с поста президента, если народ примет решение об отмене президентской власти.

Дубинский в ноябре 2024 года был арестован по обвинению в госизмене и содержится в СИЗО.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Дональд Трамп назвал главу киевского режима Зеленского диктатором за отказ проводить президентские выборы в стране. Американский лидер отметил, что поддержка Зеленского среди населения Украины очень низка и главе киевского режима лучше поторопиться, иначе он потеряет страну.

18 февраля Трамп поддержал необходимость проведения президентских выборов на Украине, если Киев хочет занять место за столом переговоров об урегулировании. Он заявил, что у Зеленского на данный момент поддержка среди населения составляет около 4%.

В ответ на это Зеленский заявил, что поменять его прямо сейчас не получится. Он назвал дезинформацией заявление Трампа о низком рейтинге доверия среди украинцев. По заверениям главы киевского режима, согласно отчету Киевского международного института социологии, в соцопросах его рейтинг доверия составляет 57%.

Срок президентских полномочий Зеленского истёк 20 мая 2024 года. Он отменил очередные выборы главы государства, сославшись на то, что в стране действует военное положение.