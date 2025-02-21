Нью-Йорк, США, 22 февраля, 2025, 01:22 — ИА Регнум. США в новом проекте Генассамблеи ООН впервые отказались от осуждения России за начало военного конфликта на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Здание ООН

Отмечается, что США предложили собственный проект, названный «Путь к миру» и состоящий из трех пунктов.

Так, в документе указано, что ГА ООН скорбит о трагической гибели людей в период российско-украинского конфликта, просит о скорейшем прекращении конфликта и призывает к прочному миру между РФ и Украиной. Также проект называет главной целью ООН поддержание международного мира и безопасности, а также мирное урегулирование споров между странами.

В это же время российская сторона внесла собственную поправку к данному проекту резолюции, призвав устранить «коренные причины» конфликта на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 21 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что в военном конфликте на Украине виновата не Россия, а неверные высказывания экс-президента США Джо Байдена и главы киевского режима Владимира Зеленского.

Днём ранее, 20 февраля, издание Financial Times (FT) сообщило, что США выступили против использования формулировки «агрессор» в отношении России в новом коммюнике. В материале уточняется, что таким образом Трамп хочет максимально дистанцироваться от позиции Джо Байдена. По мнению приближенных американского лидера, отказ от подобных формулировок поможет в разрешении конфликта на Украине.

Кроме того, 13 февраля американский лидер признал, что желание западных стран включить Украину в состав НАТО стало одной из причин, побудивших Россию начать специальную военную операцию на Украине. По словам Трампа, Россия давно заявляла, что Украина не может стать членом НАТО. Об этом также не раз говорили и Байден, и Зеленский.