Киев, 22 февраля, 2025, 01:00 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский на фоне критики со стороны президента США Дональда Трампа обзвонил 21 февраля шестерых европейских лидеров. О каждом из звонков Зеленский сообщил у себя в Telegram-канале.

Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

Так, глава киевского режима позвонил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, премьер-министрам Швеции, Словении и Хорватии — Ульфу Кристерссону, Роберту Голобу и Андрею Пленковичу, а также президентам Чехии и Польши — Петру Павлу и Анджею Дуде.

По словам Зеленского, в разговоре с европейскими лидерами он выражал благодарность за поддержку киевского режима и затрагивал вопросы о будущих поставках вооружения и о предоставлении Украине «гарантий безопасности».

Глава киевского режима рассказал Кристерссону и Шольцу о встрече со спецпосланником Трампа Китом Келлогом, а Дуде — о диалоге с Вашингтоном. Помимо этого, Зеленский предложил премьеру Словении присоединиться к продовольственной инициативе Киева по Сирии.

Как передавало ИА Регнум, ранее один из чиновников Белого дома в беседе с порталом Axios заявил, что Зеленский является «созданным США монстром». По его мнению, глава киевского режима чересчур привык к помощи от США и других стран — участниц НАТО, а потому стал позволять себе выходить за рамки дозволенного. Он также добавил, что «помешанные» на Трампе представители стран Европы дают Зеленскому плохие советы, несмотря на то, что не намерены направлять свои войска на территорию Украины.

Отношения Украины и США накалились на фоне резких высказываний Зеленского в адрес президента США Дональда Трампа. Так, перед российско-американской встречей в Эр-Рияде глава киевского режима раскритиковал Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Зеленский пожаловался на то, что Трамп провёл телефонный разговор с Путиным раньше, чем с ним.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс позднее заявил, что Зеленский столкнется с неприятными последствиями, если продолжит «поливать грязью» Трампа. Подверг критике недавние заявления лидера киевского режима и помощник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц, отметив, что высказывания Зеленского являются оскорбительными для президента США.