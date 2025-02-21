Вашингтон, 22 февраля, 2025, 00:31 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что не приедет в Москву на парад Победы 9 мая. Об этом пишет агентство Reuters.

Francis Chung — Pool via CNP/Global Look Press

«Нет, не собираюсь», — ответил президент на соответствующий вопрос.

Ранее об отсутствии договоренностей о визите американского лидера на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как передавало ИА Регнум, в пятницу, 21 февраля, французская газета Le Point написала, что Трамп может посетить Москву 9 мая и вместе с президентом РФ Владимиром Путиным принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

До этого, 13 февраля, Песков заявил, что Путин будет рад приветствовать Трампа на 9 Мая в Москве.

В свою очередь президент Сербии Александр Вучич 15 февраля допустил, что если мирные договорённости по Украине будут заключены до 20 апреля, когда православные и католики будут праздновать Пасху, то 9 мая Трамп может приехать в Москву.