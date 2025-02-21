Вашингтон, 22 февраля, 2025, 00:15 — ИА Регнум. Россия "зашла слишком далеко" три года назад, начав спецоперацию на Украине, но теперь слишком далеко в конфликте зашли власти Киева. Такое заявление сделал 21 февраля американский предприниматель Илон Маск в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Маск ответил на комментарий пользователя к своему посту от 4 марта 2022 года. Тогда предприниматель выступил в поддержку Украины. Пользователь же задал вопрос, что случилось с Маском за последние три года.

«Россия зашла слишком далеко три года назад, теперь украинское правительство зашло слишком далеко. Бесконечные смерти в окопах — это неправильно, и любой, кто продолжает это делать, лишен как эмпатии, так и мозгов», — написал миллиардер в ответ.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как отметил Илон Маск, глава киевского режима Владимир Зеленский понимает, что проиграет в случае проведения президентских выборов на Украине, и поэтому отказывается от них. Опрос, на который Зеленский сослался, заявив о своем высоком рейтинге у украинцев, Маск назвал не заслуживающим доверия. Бизнесмен поддержал критические заявления президента США Дональда Трампа, который назвал Зеленского диктатором.

До этого Илон Маск пояснял, что Зеленский не вправе заявлять о том, что он представляет волю народа Украины до тех пор, пока не восстановит в стране свободу прессы и не прекратит отменять выборы.