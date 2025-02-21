Москва, 22 февраля, 2025, 00:12 — ИА Регнум. Между Россией и США не достигнута договоренность о визите американского лидера Дональда Трампа в Москву на празднование Дня Победы 9 мая. Об этом 21 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее французская газета Le Point написала, что Трамп может посетить Москву 9 мая и вместе с президентом РФ Владимиром Путиным принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Представитель Кремля на вопрос РБК, достигнута ли такая договоренность, ответил «нет».

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля Песков заявил, что Путин будет рад приветствовать Трампа на 9 Мая в Москве.

В свою очередь президент Сербии Александр Вучич 15 февраля допустил, что если мирные договорённости по Украине будут заключены до 20 апреля, когда православные и католики будут праздновать Пасху, то 9 мая Трамп может приехать в Москву.

Кроме этого, 10 февраля Песков также сообщил, что среди гостей на параде Победы в Москве 9 мая будет и председатель КНР Си Цзиньпин.