Вашингтон, 21 февраля, 2025, 23:42 — ИА Регнум. Законы о смертной казни для наркоторговцев предложил принять губернаторам на уровне штатов президент США Дональд Трамп. Об этом политик заявил 21 февраля на рабочей встрече с губернаторами.

Eric Risberg/AP/TASS

«Думаю, на уровне штатов вы можете это сделать — смертная казнь для наркодиллеров. Но делайте это только если хотите избавиться от наркотиков», — отметил Трамп.

Инициатива направлена на борьбу с распространением в США синтетического наркотика фентанила, от передозировок только этим наркотиком в стране умирают около 100 тысяч человек в год. При этом жертвами этого наркотического вещества стали и известные личности. В ходе предвыборной кампании Трамп пообещал активно бороться с фентаниловой эпидемией.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Трамп отменил мораторий на смертную казнь по уголовным делам федерального обвинения. Генпрокурор страны в соответствии с американским законодательством должен добиваться вынесения смертного приговора за особо тяжкие преступления, включая убийство правоохранителя и совершённые нелегалами тяжкие преступления.

20 января стало известно о намерении Трампа вернуть в США смертную казнь на федеральном уровне. Мораторий на высшую меру наказания вводился во время президентского срока его предшественника — Джо Байдена.

В декабре 2024 года являвшийся в то время избранным президентом США Трамп пообещал добиваться вынесения смертных приговоров для убийц и насильников после своей инаугурации.

В США смертная казнь является легальной высшей мерой наказания в 27 штатах и ещё в 23 — запрещена. В июле 2021 года американский минюст ввёл временный мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, которые были вынесены на федеральном уровне.