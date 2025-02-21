Путину показали наконечник «Орешника», выдерживающий температуру Солнца
Москва, 21 февраля, 2025, 23:34 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину продемонстрировали наконечник новейшего российского гиперзвукового баллистического комплекса «Орешник», выдерживающий температуру поверхности Солнца.
Часть ракеты главе государства показал гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв 21 февраля в рамках выставки на полях Форума будущих технологий.
«Вы «Орешник» упоминали. Вот его наконечник», — отметил Лихачёв.
Помимо этого, глава госкорпорации показал российскому президенту деталь тактической ракеты. Она способна выдержать температуру 4 тыс. градусов Цельсия, что примерно равнозначно температуре на поверхности Солнца, отметил Лихачёв.
Как передавало ИА Регнум, в этот же день Путин заявил, что боеголовки «Орешника» выдерживают температуру, которая равна температуре Солнца. Российский лидер отметил, что системы летающего планирующего блока создавались ещё с 1980-х годов, уточнив, что в то время ещё только задумывались о производстве таких систем, потому что не было необходимых для этого материалов.
В ноябре 2024 года украинские войска попытались атаковать с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS Брянскую и Курскую области. В ответ на это российские военные 21 ноября применили гиперзвуковую ракету средней дальности «Орешник», которой нанесли удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.
В декабре Путин отметил, что температура поражающих элементов доходит до 4 тыс. градусов. Все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, элементарные частицы, превращается в пыль, отметил глава государства.