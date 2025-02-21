Москва, 21 февраля, 2025, 23:34 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину продемонстрировали наконечник новейшего российского гиперзвукового баллистического комплекса «Орешник», выдерживающий температуру поверхности Солнца.

Администрация президента России

Часть ракеты главе государства показал гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв 21 февраля в рамках выставки на полях Форума будущих технологий.

«Вы «Орешник» упоминали. Вот его наконечник», — отметил Лихачёв.

Помимо этого, глава госкорпорации показал российскому президенту деталь тактической ракеты. Она способна выдержать температуру 4 тыс. градусов Цельсия, что примерно равнозначно температуре на поверхности Солнца, отметил Лихачёв.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день Путин заявил, что боеголовки «Орешника» выдерживают температуру, которая равна температуре Солнца. Российский лидер отметил, что системы летающего планирующего блока создавались ещё с 1980-х годов, уточнив, что в то время ещё только задумывались о производстве таких систем, потому что не было необходимых для этого материалов.

В ноябре 2024 года украинские войска попытались атаковать с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS Брянскую и Курскую области. В ответ на это российские военные 21 ноября применили гиперзвуковую ракету средней дальности «Орешник», которой нанесли удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

В декабре Путин отметил, что температура поражающих элементов доходит до 4 тыс. градусов. Все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, элементарные частицы, превращается в пыль, отметил глава государства.