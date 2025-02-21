Нью-Йорк, США, 21 февраля, 2025, 23:02 — ИА Регнум. Американское общество и истеблишмент не заинтересованы в выходе США из Организации Объединённых Наций. Такое заявление сделал 21 февраля заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, видеозапись размещена в Telegram-канале дипломата.

Global Look Press/Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency

Полянский отметил, что первым назначением президента США Дональда Трампа после его инаугурации стал новый постпред страны при ООН и это однозначно указывает на настоящие приоритеты.

«На самом деле американское общество, американский истеблишмент, конечно же, не заинтересованы в том, чтобы выйти из ООН. Я такого себе представить, честно, не могу. США — постоянный член организации, они прекрасно понимают, что это дает Соединенным Штатам», — пояснил российский дипломат.

Полянский уточнил, что призыв к выходу из международной организации рассчитан на внутреннюю аудиторию США. Американцы ждут от новой администрации Белого дома решительных изменений во внутренней и внешней политике, поэтому власти «занимаются большой уборкой» в доме, предлагая избавиться от всего, что обывателю кажется непонятным и ненужным.

Ранее ИА Регнум сообщало, что представители Республиканской партии внесли на рассмотрение конгресса США законопроект о полном выходе страны из Организации Объединенных Наций. Это означает выход страны из состава ООН и связанных с ней организаций, а также прекращение финансирования Вашингтоном.

5 февраля президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Оба документа были подписаны в день визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон.

Заместитель постоянного представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что долг США в регулярный бюджет ООН составляет 2,8 млрд долларов.