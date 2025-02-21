Вологда, 21 февраля, 2025, 22:58 — ИА Регнум. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов опроверг сообщение о том, что он якобы умер в отделении реанимации.

РИА Новости/Екатерина Штукина

В пятницу, 21 февраля, в ряде Telegram-каналов появилось видео, в котором «ведущая новостей» сообщает о якобы смерти губернатора в отделении реанимации «после срочной госпитализации с острыми симптомами отравления неизвестным веществом».

Филимонов опубликовал данное видео у себя в Telegram-канале с пометкой «фейк».

Как передавало ИА Регнум, ранее в этот же день сообщения о своей смерти опроверг губернатор Смоленской области Василий Анохин. Центр управления регионом (ЦУР) Смоленской области сообщил в своём Telegram-канале, что на самом деле губернатор сейчас находится в рабочей поездке. В ЦУР призвали следить за актуальной информацией в аккаунте главы региона и доверять только официальным и проверенным источникам.

Днём ранее, 20 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что Украина распространила фейковые новости о его смерти. Глава региона рассказал, что увидел сообщения о своём якобы самоубийстве, когда направлялся на тестовую обкатку новых трамваев «Львёнок».