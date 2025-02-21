Москва, 21 февраля, 2025, 22:58 — ИА Регнум. Газпромбанк выступил соорганизатором Форума будущих технологий в Москве и представил президенту РФ Владимиру Путину проекты технологического лидерства, в которых принимает участие как инвестор и выстраивает из набора отдельных разработок единую технологическую цепочку.

Пресс-служба президента РФ Роль Газпромбанка в проектах техлидерства представили президенту

Владимир Путин ознакомился с устройствами, необходимыми для создания бионических протезов нового поколения, в число которых входят высокочувствительные сенсоры на основе квантовых материалов, гибкие электродные матрицы для картирования головного мозга, электроды для стимуляции нервной системы и источники питания.

«Газпромбанк ведет работу по формированию целой экосистемы трансфера знаний в технологии, сотрудничая с Минобрнауки, университетами, НТИ, «Сириусом», индустриальными партнерами», — сказал заместитель председателя правления банка Дмитрий Зауэрс. По его словам, за прошлый год банк создал несколько фондов на сумму порядка 13 млрд рублей. Кроме того, вместе с Минобрнауки он перезапускает проект «Приоритет 2030» для большего вовлечения университетов.

Пресс-служба Газпромбанка Роль Газпромбанка в проектах техлидерства представили президенту

«Компетенция сборки новых индустрий, на наш взгляд, сегодня становится критически важной. Мы делаем это частью стратегии Газпромбанка», — подчеркнул Зауэрс.

Некоторые прототипы, представленные президенту, находятся на финальной стадии апробирования и в ближайшее время будут готовы к массовому производству. Так, на базе ФМБА и компании «Моторика» уже созданы прототипы бионических протезов и проведены первые операции по имплантации электродов. Клинические протоколы и производство будут полностью готовы и отработаны к 2028 году.

Пресс-служба Газпромбанка Роль Газпромбанка в проектах техлидерства представили президенту

Спинальные электроды, используемые в медицинских технологиях, уже производятся в России. Задача Газпромбанка и партнеров сейчас — масштабировать производство и заместить иностранных производителей.

Устройства накопления энергии — это формирующаяся в России отрасль, которой уделяется особое внимание. По словам Дмитрия Зауэрса, представленная президенту на стенде батарея для спускаемого космического аппарата имеет более высокую энергоёмкость, чем аналогичные решения американской Space X.