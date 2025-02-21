Париж, 21 февраля, 2025, 22:41 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп может прибыть в Москву 9 мая, где вместе с российским коллегой Владимиром Путиным примет участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 21 февраля написал французский журнал Le Point.

Global Look Press/Francis Chung — Pool via CNP/Consolidated News Photos

«Согласно нашим источникам, 9 мая на московских трибунах должен быть важный гость — Дональд Трамп, рядом с Владимиром Путиным», — сказано в материале.

По мнению автора публикации, совместное участие двух лидеров в праздновании 80-летия Победы станет их «совместным триумфом».

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин будет рад приветствовать Трампа на 9 Мая в Москве.

В свою очередь президент Сербии Александр Вучич 15 февраля заявил, что, если мирные договорённости по Украине будут заключены до 20 апреля, когда православные и католики будут праздновать Пасху, то 9 мая Трамп может приехать в Москву.

Кроме этого, 10 февраля Песков также сообщил, что среди гостей на параде Победы в Москве 9 мая будет и председатель КНР Си Цзиньпин.

15 января министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, что на парад Победы в Москве были приглашены воинские формирования из 19 дружественных стран. На данный момент десять из них уже подтвердили своё участие в нём, уточнил он.