Одесса, Украина, 21 февраля, 2025, 22:37 — ИА Регнум. Автомобиль прокурора специализированной прокуратуры в сфере обороны Украины взорвали накануне в Одессе. Об этом 21 февраля сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

СБУ

Элитный внедорожник военного прокурора подорвали 20 февраля. Обстоятельства взрыва не разглашались, отмечалось, что в результате взрыва получил травмы прохожий, прокурор не пострадал. Позднее СБУ сообщила о задержании подозреваемого в организации подрыва автомобиля.

Задержанным оказался 18-летний житель Одессы, его обвиняют в сотрудничестве с российскими спецслужбами. По данным СБУ, подозреваемый заложил под автомобиль самодельное взрывное устройство мощностью 300 г в тротиловом эквиваленте, начинённое поражающими элементами. Подозреваемому предъявлено обвинение по статье о теракте, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее ИА Регнум сообщало, что женщина, у которой сын погиб на фронте после мобилизации, взорвала бомбу рядом с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК) в Николаеве, погибли три военкома. От шести до восьми человек получили ранения.

Издание «Страна. ua» 1 февраля заявило, что в здании областного территориального центра комплектования (ТЦК) в городе Ровно прогремел взрыв. По данным издания, в результате несколько человек погибло, а в самом здании военкомата ударной волной выбило окна. При этом отмечалось, что в городе не была объявлена воздушная тревога.