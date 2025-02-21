Вашингтон, 21 февраля, 2025, 22:22 — ИА Регнум. В военном конфликте на Украине виновата не Россия, а неверные высказывания экс-президента США Джо Байдена и главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 21 февраля заявил президент США Дональд Трамп.

Global Look Press/CNP/AdMedia

«Каждый раз, когда я говорю, что это не вина России, меня всегда критикуют фейковые новости, но я говорю вам, Байден сказал неправильные вещи. Зеленский сказал неправильные вещи», — заявил Трамп в эфире телеканала Fox News.

По словам американского лидера, Россию «можно было легко отговорить» от проведения спецоперации, однако этого не было сделано.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля Трамп заявил, что желание западных стран включить Украину в состав НАТО стало одной из причин, побудивших Россию начать специальную военную операцию на Украине. По словам Трампа, Россия давно заявляла, что Украина не может стать членом НАТО. Об этом также не раз говорили и Байден, и Зеленский.

20 февраля издание Financial Times (FT) сообщило, что США выступили против использования формулировки «агрессор» в отношении России в новом коммюнике. В материале уточняется, что таким образом Трамп хочет максимально дистанцироваться от позиции Джо Байдена. По мнению приближенных американского лидера, отказ от подобных формулировок поможет в разрешении конфликта на Украине.