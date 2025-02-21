Москва, 21 февраля, 2025, 22:00 — ИА Регнум. Российские войска нанесли удар по заводу, где ремонтируют технику для Вооружённых сил Украины (ВСУ), расположенному на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики. Об этом 21 февраля сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Сегодня в н. п. Ясногорка (временно оккупированная территория ДНР) прилетело в районе завода металлоконструкций. На его территории происходит ремонт и модернизация военной техники», — написал он в Telegram-канале.

Лебедев уточнил, что производство на этом заводе хорошо налажено, поэтому там еще есть над чем «работать».

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Как передавало ИА Регнум, российские войска в течение недели с 15 по 21 февраля нанесли 11 групповых ударов по целям на территории Украины. Были поражены объекты газово-энергетической и портовой инфраструктуры, а также электроподстанции, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса. Также удары нанесли по арсеналам, военным аэродромам, цехам сборки дронов и пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников.

Операторы беспилотников российской группировки войск «Восток» за неделю уничтожили около 20 пунктов управления БПЛА украинской армии. Также они ликвидировали более 30 антенн противника. Это помогает штурмовикам ВС РФ при наступлении и лишает вражеские подразделения поддержки с воздуха.