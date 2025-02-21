Москва, 21 февраля, 2025, 21:48 — ИА Регнум. Правительство России разрешило с 1 сентября 2025 года применять биометрию при оформлении билета и посадки на поезда дальнего следования при наличии у перевозчика такой технической возможности. Об этом говорится в постановлении, опубликованном 21 февраля на официальном портале правовой информации.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Так, при оформлении проездного документа на поезд дальнего следования будет допускаться идентификация пассажира с использованием в том числе государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных» при наличии у перевозчика технической возможности.

Кроме того, с 1 сентября будет возможна и посадка пассажира на поезд дальнего следования с применением биометрии

Как сообщало ИА Регнум, в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщили, что правительство разрешило применять биометрию для посадки на поезд, если у железнодорожного перевозчика есть такая техническая возможность. Однако остальные способы посадки на поезд также сохраняются.

Отмечалось, что биометрия станет альтернативой предъявлению бумажного билета или паспорта, но не заменит их, а пассажир всегда сможет выбрать наиболее предпочтительный способ получения услуги. Первые закрытые тестирования сервиса намечены на 2025 год.